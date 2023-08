Będzie gorąco. Jest pogoda na weekend

Temperatura w nocy od 11 stopni Celsjusza na północnym zachodzie Polski, ok. 17-18 w centrum kraju, do 20 na południowym wschodzie Polski. Porywy wiatru w trakcie burz do 70 km/h, natomiast na południu kraju do 80 km/h. Poza burzami wiatr będzie słaby i zmienny.