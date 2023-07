Będzie głód? USA nie mają dobrych wieści

- Co zrobiła Rosji w ciągu czterech dni od zakończenia swojego udziału w porozumieniu? Każdego dnia bombardowała port w Odessie. Położyli więcej min, grozili statkom. W rzeczywistości wczoraj przeprowadzili ćwiczenia, które celowo nagłośnili, symulując atak na statek. Co to mówi o ich zamiarach? Co to mówi o braku podstawowej przyzwoitości, jeśli chodzi o dostarczanie żywności tam, gdzie powinna trafić? - pytał Blinken na spotkaniu z dziennikarzami.