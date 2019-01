Będą wnioski o odwołanie Elżbiety Rafalskiej i Beaty Szydło? Opozycja mówi o "wyciąganiu konsekwencji"

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został już usunięty ze strony Rządowego Centrum Legislacji. Wycofanie go z konsultacji społecznych, zdaniem opozycji, nie kończy jednak sprawy. Zdaniem jej przedstawicieli teraz ktoś powinien ponieść konsekwencje za to, że w ogóle ujrzał światło dzienne.

Opublikowany w sylwestra na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji natychmiast wzbudził wiele kontrowersji. Krytykowali go eksperci, politycy, celebryci i zwykli internauci. We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował na swoim profilu na Twitterze, że "Przeciwdziałanie przemocy domowej jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości" i w związku z tym wycofuje projekt z konsultacji społecznych i zwraca go wnioskodawcom "w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów".