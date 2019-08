Beata Szydło przegrała na życzenie PiS. "Chcieli osłabić jej pozycję w partii"

Przegrana Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim miała drugie dno. Jak sugerują dziennikarki "Wprost", narażając byłą premier na dotkliwą porażkę, kierownictwo PiS chciało osłabić jej pozycję w partii.

Rzeczywistość okazała się brutalna. Szydło, jako przedstawicielka rządu, który jest w ciągłym konflikcie z władzami UE, nie miała wielkich szans na żadne stanowisko w Europie. Mogłoby to się udać w ramach politycznego "dealu", ale PiS wcale nie zadbało o to, by do niego doszło - sugeruje "Wprost".