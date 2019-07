Beata Szydło po raz kolejny przegrała głosowanie w Parlamencie Europejskim

Beata Szydło ponownie nie została wybrana szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych - donosi Radio ZET. Tym razem za jej kandydaturą głosowało 19 europosłów, przeciw było 34, wstrzymało się 2.

Europejska droga byłej premier

Beata Szydło w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego osiągnęła niespodziewanie wysoki w wynik. Startując z rodzimego okręgu małopolsko-świętokrzyskiego zdobyła ponad 0,5 mln głosów. Był to najlepszy wynik w Polsce i jednocześnie jeden z najlepszych we wszystkich krajach europejskiej wspólnoty. Mimo europejskiej kariery Prawo i Sprawiedliwość włączyło byłą premier w poczet osób, które mają blisko zajmować się jesiennymi wyborami do krajowego parlamentu.