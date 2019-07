Beata Szydło ma zostać szefową komisji do spraw zatrudnienia w PE

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości we frakcji Konserwatystów i Reformatorów podjęła decyzję, że była premier Beata Szydło ma zostać szefową komisji do spraw zatrudnienia w Parlamencie Europejskim.

Przypomnijmy, była premier w wyborach do europarlamentu zdobyła aż 525 tys. głosów. To najlepszy wynik w Polsce i jednocześnie jeden z najlepszych we wszystkich krajach europejskiej wspólnoty.