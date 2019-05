Beata Mazurek: Za rządów PO skrócono przedawnienie dla pedofilów o 5 lat

Beata Mazurek z PiS oceniła, że Platforma Obywatelska przez 8 lat "nie zrobiła nic ws. pedofilii". - Więc my dzisiaj kładziemy naszą propozycję rządową, którą z całą pewnością będziemy wspierać - podkreśliła.

- Skandalem jest to, co zrobiła Platforma Obywatelska. Za jej rządów doprowadzono do tego, że o 5 lat skrócono przedawnienie dla pedofilów - powiedziała w Polsat News wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.