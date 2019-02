Beata Mazurek skomentowała konwencję Biedronia. "Słowa, słowa, słowa"

"Spór światopoglądowy to nie propozycja" - napisała w mediach społecznościowych Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS nie była pod wrażeniem konwencji Roberta Biedronia. Jej zdaniem wiarygodność zyskuje się, pokazując konkrety.

Rzeczniczka PiS dodała, że "by być wiarygodnym trzeba pokazać konkrety". "Spór światopoglądowy to nie propozycja. Dobra zmiana dla PL to nie spór na światopogląd" - zaznaczyła.