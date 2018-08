Beata Mazurek odpowiedziała Ryszardowi Petru. Broniła Jarosława Kaczyńskiego

Informacje o stanie zdrowia prezesa PiS dotarły też do Ameryki. "New York Times" postanowił poświęcić temu stronę czy dwie, a echa materiału wybrzmiewają w mediach społecznościowych. Swojego wpisu może jednak żałować Ryszard Petru, bo z ripostą nadeszła Beata Mazurek.

"Jeśli Petru szuka osób ukrywających fakty, to niech powie, czy jego koledzy wiedzieli o długach Nowoczesnej i planach założenia nowej inicjatywy politycznych" - odpowiedziała rzeczniczka PiS. Ale inny fragment jej wpisu wydaje się dobitniejszym uderzeniem w byłego lidera partii opozycyjnej.

"Jeśli ktokolwiek cokolwiek ukrywał, to Ryszard Petru swój romans i rajd na Maderę, podczas gdy jego koledzy koczowali w Sejmie" - podkreśliła Mazurek.

Przypomnijmy, że na początku stycznia 2017 roku w internecie ukazało się wspólne zdjęcie Petru i Joanny Schmidt z samolotu. Kiedy opozycja protestowała w Sejmie, oni wybrali się na Maderę. Zarówno Schmidt, jak i Petru podkreślili, ze to ich prywatna sprawa. Za złe miało im to jednak wiele osób. - Zostawiłam dzieci w domu, a lider wyskoczył na Maderę - mówiła Joanna Augustynowska, która przeszła z Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej.