Beata Mazurek: "Mam zapewnienie, że egzaminy się odbędą"

- Ewentualny strajk nauczycieli nie odbije się negatywnie na egzaminach ośmioklasistów i gimnazjalnych. Mam jednak nadzieję, że dojdzie do porozumienia między nauczycielami a rządem - powiedziała na konferencji prasowej Beata Mazurek, rzeczniczka PiS.

- Mam nadzieję, że ma kwalifikację, wiedzę i umiejętności do tego, aby wykonywać zadania, które mu powierzono - oświadczyła Mazurek. Podkreśliła, że Bochenek nie jest członkiem PiS, a więc po komentarz dziennikarz powinni się zgłosić do PGNiG, nie do niej. Kiedy Radomir Wit, reporter TVN24, dopytywał o stanowisko PiS w tej kwestii, Mazurek stwierdził: - Pan jest uroczy, ale ja jestem rzecznikiem PiS.