Beata Maciejewska rezygnuje ze startu w wyborach

"Wstawienie na listy Koalicji Obywatelskiej brunatnego Romana zdecydowało o ostatnim rekordowym spadku notowań największej opozycyjnej partii, i nic nie wskazuje na to, by mogła ona stworzyć rządową większość z resztą demokratycznych ugrupowań" - tłumaczy Maciejewska, nawiązując do decyzji o wystawieniu na liście Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. "Mamy więc na 6 tygodni przed wyborami sytuację, gdzie nadzieją opozycji jest utrzymanie większości w Senacie" - dodała posłanka.