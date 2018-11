Beata Kempa: wizy do USA będą zniesione za prezydentury Donalda Trumpa

Beata Kempa, minister do spraw pomocy humanitarnej, twierdzi, że poruszyła sprawę wiz podczas rozmów w amerykańskim Kongresie. Jej zdaniem wizy do USA dla Polaków zostaną zniesione jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa.

- Wydaje mi się, że jeśli w tej chwili uruchomimy bardzo spokojną, ale konkretną i zdecydowaną dyplomację w tym zakresie, wielokierunkową i wielowątkową, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. To jest zupełnie inna prezydentura - powiedziała minister.