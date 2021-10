Beata Kempa we łzach. "Są granice pogrywania"

Beta Kempa o słowach Sikorskiego: to jest karygodne

Europosłanka podkreśliła, że bardzo smuci ją kierunek, w którym zmierza poziom dyskusji w polskiej polityce. Zaznaczyła, że jej zdaniem wypowiedzi takie, jak ta Sikorskiego mogą mieć poważne konsekwencje dla przyszłości parlamentarnej w Polsce. - To, co zrobił jest karygodne. Najgorsze jest to, że czasami namawia się wiele fajnych, aktywnych kobiet, żeby uczestniczyły w polityce. Te, które to obserwują nigdy się na to nie zdecydują i straci na tym polityka. Ja się nie żalę, ja to przetrzymam - powiedziała.