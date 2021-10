Sikorski nie wytrzymał. Wulgarnie obraził Beatę Kempę "Walnij się w..."

Sikorski obraził Kempę. Padły mocne słowa

Wpis spotkał się z natychmiastową odpowiedzią Beaty Kempy. "Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba" - napisała europosłanka, po czym została obrażona przez Radosława Sikorskiego słowami: "walnij się w zatłuszczony łeb".