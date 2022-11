Bawili się w chowanego. Doszło do dramatu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło, kiedy dzieci bawiły się w chowanego. Zrozpaczony ojciec opowiadał w rozmowie z 7NEWS że była sobota, a syn poprosił go, o pozwolenie na wyjście, żeby pobawić się z przyjaciółmi. - Powiedziałem: ok, tylko na 30 minut. Ale teraz 30 minut to wieczność - wspomina w rozmowie z serwisem.