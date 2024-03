Bawił się bronią, padł strzał. Incydent na komendzie policji.

"Dyżurny z policjantką stali za barierką, a młoda policjantka oraz kolejny policjant stali obok siebie. On strzelił jej między nogi. Policjantka odskoczyła a wtedy padł drugi strzał. Dyżurny podbiegł, zabrał broń i oddalił się w inny rejon komendy. Po chwili wrócił z pistoletem i położył go na barierce, gdzie broń pozostała do przyjazdu techników" - mówi Miejskiemu Reporterowi anonimowy świadek.