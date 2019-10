Bartosz Zmarzlik nowym mistrzem świata w żużlu. Dołączył do Jerzego Szczakiela i Tomasza Golloba

Bartosz Zmarzlik został nowym żużlowym mistrzem świata. Polak podczas Grand Prix Polski w Toruniu odparł atak Emila Sajfutdinowa i Leona Madsena. Gorzowianin jest trzecim mistrzem z Polski - wcześniej tytuły zdobywali Jerzy Szczakiel i Tomasz Gollob.

To właśnie Gollob został mentorem Zmarzlika i uczył go żużlowego rzemiosła w barwach Stali Gorzów. Przez kilka lat obaj startowali wspólnie w gorzowskim klubie. Od Golloba różni go jednak to, że został mistrzem świata w znacznie młodszym wieku. Bydgoszczanin sięgał po upragniony triumf w wieku 39 lat.