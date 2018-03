Bartosz Jóźwiak komentuje doniesienia o kochance. Źli ludzie zawsze atakowali rodzinę

- To jest oczywista próba zdyskredytowania mnie i próba podważenia mojej wiarygodności jako posła. Spodziewałem się ataków, ze względu na trudne tematy, jakimi zajmuję się w Sejmie – oświadczył poseł Kukiz'15.

Według doniesień "Faktu" poseł Kukiz'15 Bartosz Jóźwiak dostaje z Kancelarii Sejmu zwrot za wynajęcie mieszkania w Warszawie. Gazeta ustaliła, że mieszkanie należy do jego kochanki i razem w nim mieszkają, gdy poseł przyjeżdża do stolicy. Zgodnie z umową poseł ma płacić Sylwii D. 2200 zł, czyli tyle ile dokładnie zwraca Kancelaria Sejmu. Zapytany przez gazetę o wynajmowane mieszkanie zapewnił, że jest to korzystna cena za lokal w dobrym miejscu i "nic zdrożnego się nie dzieje".