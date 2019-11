Bartosz Arłukowicz o Jarosławie Kaczyńskim. "Lubi oglądać rodeo i zrobił to w Polsce"

Polityk PO skomentował kandydatury PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Zgłoszeni zostali tam byli politycy partii: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Bartosz Arłukowicz odniósł się również do Antoniego Macierewicza, który został marszałkiem seniorem Sejmu.

Bartosz Arłukowicz ocenił kontrowersyjne wypowiedzi Krystyny Pawłowicz, która razem ze Stanisławem Piotrowiczem została zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego. - To wstyd. Jest czynnym i frontowym politykiem PiS. Przez ostatnie cztery lata pokazała, jaki ma stosunek do prawa, obywateli, koleżanek i kolegów z Sejmu czy konstytucji - mówił na antenie TVN24.