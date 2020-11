Bartosz Arłukowicz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Roman Giertych opublikował w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych fragment nagrania rozmowy, w której - jak twierdzi - biorą udział Leszek Czarnecki i Adam Hofman. To odpowiedź na oświadczenie Hofmana, w którym były polityk zaprzeczył, by składał Czarneckiemu jakiekolwiek oferty w imieniu PiS.