Bartłomiej Misiewicz: polityka to dla mnie przeszłość

Były rzecznik MON po 5 miesiącach spędzonych w areszcie wraca na ekrany. Na razie jako gość programu publicystycznego. Coraz głośniej jednak o filmie Patryka Vegi, w którym jedna z postaci ma być mocno inspirowana Misiewiczem.

Pytany o to, czy żałuje którejś z podjętych w ostatnich latach decyzji, Misiewicz stwierdził, że wybrałbym raczej studia za granicą, niż w kraju (były rzecznik MON był studentem na uczelni założonej przez o. Tadeusza Rydzyka). Podkreślił, że w jego przypadku jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, czy czuje się skrzywdzony postępowaniem organów ścigania. - Nie chcę dać satysfakcji prokuraturze ze zgarnięcia tej kaucji. Nie chcę więc ujawniać szczegółów ze śledztwa - powiedział.

Bartłomiej Misiewicz na wolności. Chce miliona złotych od Vegi

Bartłomiej Misiewicz odniósł się też do filmu Patryka Vegi. Reżyser wzorował na nim jedną z postaci, która romansuje z kobietami i mężczyznami, a także zażywa narkotyki. - Czy któraś z takich sytuacji miała miejsce? - zapytał prowadzący. - Przez ogromny szacunek do pana uznaję, że tego pytania nie było - odpowiedział Misiewicz.

Były rzecznik MON odniósł się też do sugestii Vegi, że został wypuszczony z aresztu, by "zablokować" jego film przed wyborami. Misiewicz domaga się od reżysera miliona złotych zadośćuczynienia i usunięcia scen, które godzą w jego dobra osobiste. Do czasu decyzji sądu film nie mógłby trafić do dystrybucji.