Bartłomiej M. w areszcie. Pułkownik Krzysztof Dusza: "Nie czuję satysfakcji. Jest mi go żal"

Krzysztof Dusza krytykował nocne wejście do CEK w grudniu 2015 roku i został zdegradowany. Sąd jednak uchylił tę decyzję. Mimo to, SKW nie chce oddać pułkownikowi pieniędzy, które mu zabrała. - Nie zrzeknę się tych roszczeń. Zamierzam je przeznaczyć na edukację córki - zaznacza były zastępca szefa SKW.

Przypomnijmy, że w nocy Bartłomiej M. w eskorcie Żandarmerii Wojskowej wszedł do CEK. Resort twierdził bowiem, że w budynku bezprawnie przechowywane są niejawne dokumenty. Oskarżeni o to zostali pułkownik Krzysztof Dusza i generał Piotr Pytel. Sąd ocenił, że wejście do budynku było bezprawne, tak jak odwołanie twórców CEK przez Antoniego Macierewicza.