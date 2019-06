Bartłomiej M. może wyjść na wolność. Koniec aresztu

Sąd nie zgodził się na kolejne przedłużenie aresztu byłemu rzecznikowi Ministerstwa Obrony Narodowej. Bartłomiej M. może wyjść na wolność pod warunkiem wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. złotych.

O przedłużenie aresztu Bartłomiejowi M. wnioskowała prokuratura. Chciała, by pozostał w nim do 25 września. W środę sąd nie wyraził na to zgody - poinformował portal onet.pl.