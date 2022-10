Bareja by tego nie wymyślił. Zaskoczyli nawet Kaczyńskiego

Kaczyński w Puławach. Węgiel i reparacje

Wcześniej, w trakcie swojego wystąpienia, Jarosław Kaczyński mówił m.in. o cenach węgla. - Ceny węgla i innych źródeł ciepła będą niższe - mówił już poważnie lider rządzącej partii. - Ceny węgla, ceny paliw na skutek zabiegów, które zostały wykonane będą cenami niższymi, a jest to teraz bardzo istotne. Dotyczy to każdego z nas. Będziemy mieć do czynienia ze stanem zbliżonym do normalnego, pomimo przerwania importu z Rosji - podkreślił.