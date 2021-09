Bardzo duży wzrost zakażeń koronawirusem. Adam Niedzielski potwierdza

Zapytany o ewentualne obostrzenia, szef resortu powiedział, że to zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Zaznaczył jednak, że pandemia rozwija się według przewidywań ekspertów. - Prognoza mówiła, że na koniec października będzie to ok. 5 tys. zakażeń dziennie. Ta liczba nie jest taką, by podejmować drastyczne decyzje - powiedział.