Barbara Nowacka organizuje spotkanie. Zaprasza tych, dla których ważne są prawa kobiet

Po odrzuceniu przez Sejm projektu komitetu "Ratujmy Kobiety" zakładającego liberalizację przepisów aborcyjnych Barbara Nowacka organizuje spotkanie.



Wygląda na to, że Inicjatywy Polska, której twarzą jest Barbara Nowacka przechodzi od słów do czynów i organizuje spotkanie. "Zapraszam tych ludzi, dla których najważniejszymi wartościami są demokracja, godność, szacunek, prawa kobiet do wspólnej rozmowy o Polsce. Spotkajmy się 28 stycznia" – poinformowała.