Banksy skomentował sprawę George'a Floyda. "To biały problem"

Banksy komentuje kwestię rasizmu i sprawę George'a Floyda

Banksy napisał w swoim poście na Instagramie, że na początku myślał, że powinien milczeć i słuchać ludzi czarnoskórych, mówiących o tym problemie. "Ale dlaczego miałbym to zrobić? To nie ich problem, to mój” – dodał artysta.