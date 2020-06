Bankomat. Euronet i Planet Cash zmieniły limity wypłat

Bankomat. Niższe limity wypłat

Bankomat. Euronet i Planet Cash zmienił limity

Czym firmy, które są właścicielami bankomatów tłumaczą zmiany limitów? "Ograniczenie to spowodowane jest obowiązującym systemem opłat na rynku polskim, który nie uwzględnia wysokich wolumenów pojedynczej wypłaty i jest niezależny od operatora bankomatu" – tak brzmi uzasadnienie tej decyzji. To oznacza, że operator bankomatów dostaje taką samą prowizję za wypłatę wynoszącą 100 zł, jak i 2000 zł.

Z kolei w bankomatach sieci Euronet wcześniej jednorazowa wypłata mogła sięgnąć 4 tys., dziś jest to jedynie 1 tys. zł. Jak tłumaczą przedstawiciele Euronetu, chodzi o to, by zapewnić wszystkim dostęp do gotówki, bo z powodu pandemii wielu ludzi wypłacało duże ilości gotówki.