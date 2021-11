Banknot z Lechem Kaczyńskim. Skąd pochodzi cytat "Warto być Polakiem"?

- Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo - Rzeczpospolita - trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniejszaniu się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko, co zapewnia wzrost - to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek - mówił przed laty Lech Kaczyński.