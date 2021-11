Makowski: Patriotyzm przedawkowany. NBP, banknot i Lech Kaczyński [OPINIA]

Ktoś powie - to tylko zwykły banknot. Być może ma rację, ale ja widzę w nim coś więcej. To połączenie doraźnej polityki, braku gustu, myślenia skierowanego ku przeszłości i braku wyobraźni. A przecież o tym, co wielkie i bolesne w naszej przeszłości można mówić bez kompleksów, w zrozumiały sposób. Jak to robić wiedział właśnie prezydent Lech Kaczyński, decydując się na budowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeżeli ktoś chce uszanować pamięć o nim, powinien iść w tym kierunku. Ale to pewnie trudniejsze, prawda?