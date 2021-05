Banaś zapowiada kontrolowanie wydatków na "Nowy Ład". Dzień przed ujawnieniem programu PiS

NIK czeka na stanowisko MSWiA

Marian Banaś poinformował również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miało czas do 7 maja na przedstawienie stanowiska pokontrolnego w sprawie wyborów kopertowych. "Najwyższa Izba Kontroli działała w tej sprawie obiektywnie i profesjonalnie. Dlatego również do ostatniej chwili oczekiwała na przesłanie stanowiska przez MSWiA. W tym przypadku termin na udzielenie ostatecznego stanowiska upływał 7 maja 2021, ale korespondencja mogła zostać przez Ministerstwo wysłana pocztą, co przyczynia się do zwłoki w sprawie. Najwyższa Izba Kontroli podejmie dalsze decyzje niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentów" - napisano w dokumencie.