Bałtyk. Wypadek polskiego jachtu. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Nowe informacje

Bałtyk. Polski jacht przewrócił się w rejonie Kłajpedy na Litwie. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a jedna jest zaginiona. Jednocześnie od prawie 11 godzin trwa akcja ratunkowa na innej polskiej jednostce. Łódka dryfuje, a fale sięgają 7 metrów.

Bałtyk. Przy sztormowej pogodzie w rejonie wejścia do portu w Kłajpedzie na Litwie wywrócił się polski jacht "Lilla W" z siedmioma osobami na pokładzie. Wszystkie wpadły do wody. Litewskim ratownikom udało się podjąć sześć osób. Jedna osoba zmarła w trakcie drogi do szpitala, jedna cały czas uznawana jest za zaginioną - informuje Radio Gdańsk.