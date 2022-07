Do morza mają 3 km. Tak sprytna wieś udaje znany kurort

- Mieszkam przy ulicy Krótkiej w Łebie i to jest centrum naszego miasta. Co chwila przyjeżdżają do mnie wczasowicze, którzy wynajęli kwatery przy ulicy Krótkiej, tylko że w sąsiedniej wsi Nowęcin. Od razu awantura gotowa, bo oni przecież zapłacili za Łebę, a nie Nowęcin - opowiada urzędnik z Łeby.