Bałtyk gorący jak nigdy. Temperatury jak w Morzu Śródziemnym

Do tej pory Morze Bałtyckie przyzwyczaiło plażowiczów do niskich temperatur wody, które raczej nie zachęcały do morskich kąpieli. Jednak wraz z nadejściem fali upałów polski Bałtyk zaczął przypominać Morze Śródziemne. Wystarczy spojrzeć na dane pomiarowe.

Rekordowe temperatury Morza Bałtyckiego (PAP)

We wtorek najwyższą temperaturę wody odnotowano w Świnoujściu. Jak wynika z danych opublikowanych na portalu pogodynka, Bałtyk miał prawie 24 stopni. Równie wysokie temperatury zaobserwowano w Gdyni, Międzyzdrojach, Pucku. "Najchłodniejsza" woda czekała na plażowiczów Ustce. Tam odnotowano 20 stopni w Bałtyku.

pogodynka.pl

Warto przypomnieć że temperatura wody w Bałtyku w zimę waha się od 2 do 4 stopni. Z kolei latem meteorolodzy odnotowują temperatury od 11 do nawet 26 stopni.

Dla porównania w basenie Morza Śródziemnego najniższa temperatura pojawiła się na zachodnim wybrzeżu Sardynii. Tam temperatura wody osiągnęła 24 stopnie. Podobnie wygląda sytuacja nad Adriatykiem w okolicach Albanii. Z kolei najwyższe temperatury odnotowano na wybrzeżach Malty (27 stopni) oraz nad chorwackim miastem Split (28 stopni).

WeatherOnline

Warto również zwrócić uwagę na temperatury wody w zachodniej części Morza Śródziemnego. Najcieplejsza woda znajduje się przy Ibizie (27 stopni). Z kolei najchłodniej jest nad Malagą. temperatura wody sięga 20 stopni.

WeatherOnline