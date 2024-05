Balony z napisami cyrylicą na polach. Biegli wydali opinię

Tajemnicze obiekty na Warmii i Mazurach

W marcu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znaleziono trzy balony. Do ich czasz były przyczepione pudełka, na których widniały napisy cyrylicą. Obiekty te znaleziono we wsi Kierwik w gminie Świętajno, na polach pod Miłakowem w powiecie ostródzkim oraz we wsi Harsz na Mazurach w powiecie węgorzewskim.