"Balcerowicz jak Mengele". Młoda Lewica usuwa wpis

"Już dzisiaj na stronie my.Politics.pl, rzecznik prasowy Młodej Lewicy Wojciech Vincent Sawoniewicz skonfrontuje Leszka B. - Mengelego polskiej gospodarki odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku! Nie może was to ominąć" - takim opisem lewicowa młodzieżówka zachęcała do wzięcia udziału w jej internetowym wydarzeniu. We wpisie na Facebooku zamieszczono także zdjęcie Leszka Balcerowicza z oczami zasłoniętymi czarnym paskiem (podobnie jak w przypadku osób z zarzutami prokuratorskimi - red.).

Wpis został skrytykowany przez wielu internautów. "Żyjemy w kraju, w którym każdy, kto ma inne zdanie, może być nazwany "Mengele". I to jest start do ostatecznego upadku polskiego plemienia. Niżej nie ma" - ocenił muzyk Zbigniew Hołdys.

Michał Wypij gorzko o TVP. Coś podejrzewa

"Balcerowicz jak Mengele". Młoda Lewica przeprasza za wpis

"Żeby zestawiać Balcerowicza z Mengele trzeba: nic nie rozumieć z tego, co działo się w 89 roku oraz nic nie rozumieć z tego, co działo się w Auschwitz. To obrażanie Balcerowicza i - co naprawdę straszne - znieważenie pamięci ofiar Holocaustu. I to wszystko dziś, w dniu ich pamięci" - zwraca uwagę publicysta Tomasz Lis.