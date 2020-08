Badanie CBOS. Polacy oceniają skuteczność rządu w walce z epidemią

CBOS badanie przeprowadziło w połowie czerwca. To wtedy trwały badania przesiewowe na Śląsku, a dziennie potwierdzanych było około 600 przypadków nowych zakażeń.

Działania rządu chwalą sympatycy PiS

Z działań władzy – jak wynika z badań CBOS – zadowolone są osoby w wieku 55-64 lat (70 proc. pozytywnych ocen) i starsi (76 proc.), mieszkańcy wsi (72 proc.) i badani z wykształceniem podstawowym (78 proc.). Najbardziej krytyczni są ludzie młodzi do 24 roku życia, mieszkańcy dużych miast, osoby najlepiej wykształcone i sytuowane.

Co ciekawe, znaczenie dla postrzegania skuteczności polityki rządu ma orientacja polityczna.

Więcej osób uważa, że rząd zbyt szybko znosi obostrzenia

Obawy dotyczące tempa znoszenia ograniczeń związanych z epidemią, nasiliły się w ostatnich tygodniach. Z 31 proc. do 43 proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że rząd zbyt szybko łagodzi obostrzenia. Jednocześnie z 48 proc. do 39 proc. zmalał odsetek Polaków, którzy twierdzili, że robi to w odpowiednim tempie. Tylko 10 proc. osób uważa, że ograniczenia znoszone są zbyt wolno.