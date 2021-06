Badacze z UW zbadali związki chemiczne, które mogą osłabić COVID-19. Pomogła im sztuczna inteligencja

Kluczowe decyzje podejmował człowiek

Jak również podkreśla, finalnie to badacze indywidualnie podejmowali kluczowe decyzje o selekcji. - Praca przebiegała wieloetapowo. Zaczęliśmy od 15 milionów związków, które analizowaliśmy za pomocą zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych, jednak na każdym etapie to człowiek musiał podjąć decyzję, w którym kierunku i jak ma przebiegać kolejna iteracja. W ten sposób wyselekcjonowaliśmy 1 000 związków, a na końcu pulę zawęziliśmy do 400 – dodała prof. Sułkowska.