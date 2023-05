Bachmut z lotu ptaka. Przerażające nagranie z drona

"The New York Times" opublikował wykonany przy użyciu drona materiał filmowy dokumentujący zniszczenia w Bachmucie w obwodzie donieckim. Najdłuższa i najkrwawsza bitwa wojny w Ukrainie sprawiła, że przed oczyma widza staje upiorny widok. To nadal jeszcze nie koniec zagłady miasta i ludzi toczących zaciekłą walkę.