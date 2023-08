Babcia zapomniała o wnuczce. Zostawiła ją na 8 godzin w nagrzanym aucie

Do tragicznego zdarzenia doszło w Smithtown koło Nowego Jorku. 54-letnia kobieta miała zawieźć swoją 14-miesięczną wnuczkę do żłobka po drodze do pracy. Kobieta jednak zaparkowała przed miejscem, gdzie pracowała i zupełnie zapomniało o dziewczynce, którą wiozła na tylnym siedzeniu - przekazał Departament Policji w Hrabstwie Suffolk.