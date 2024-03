Awaryjne lądowanie drona pod Mirosławcem. Jest oświadczenie wojska

- W czasie lotu szkoleniowego drona MQ9 Reaper nastąpiła utrata kontroli nad samolotem. Co skutkowało tym, że musiało dojść to tzw. przymusowego przyziemienia w okolicach lotniska Mirosławiec - mówił gen. Nowak. Dodał, że do zdarzenia doszło podczas rutynowej misji szkolnej - bezzałogowiec miał wylądować na lotnisku w Mirosławcu, w tzw. automatycznym systemie startów i lądowań.