Awaria w Jaśle. 1/3 mieszkańców nadal bez ogrzewania

W Jaśle nocą doszło do awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Szopena. - Niezwłocznie też przystąpiono do jej usuwania - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor jasielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Piotr Malarz.

Nocą temperatura w Jaśle spadła poniżej -10 st. C.

Obecnie ciepło jest dostarczane do 2/3 odbiorców w mieście. Jak zaznaczył Malarz, naprawa sieci potrwa do "późnych godzin popołudniowych we wtorek".