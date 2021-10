Awaria w ING. Nie działała część funkcji

Awaria w ING. "Przywróciliśmy prawidłowe działanie"

Do sprawy odniósł się bank, który potwierdził, że są pewne problemy. "Faktycznie mamy utrudnienia z dostępem do naszych usług" - czytamy w odpowiedzi do wpisu internauty. Jak poinformowano na koncie ING Banku Śląskiego w mediach społecznościowych, trwają prace, które mają na celu szybką likwidację awarii.