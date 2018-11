Awaria w czeskiej elektrowni atomowej. 200 km od polskiej granicy

Przestarzała elektrownia atomowa Dukovany została odłączona od sieci ze względu na awarię. Niespodziewanie trzeba było odłączyć jeden z reaktorów. Elektrownia działa od ponad 30 lat.

Siłownia ta weszła do eksploatacji w latach 1985 i 1987. W latach 90. były obawy o jej bezpieczeństwo, kiedy jeden z elektryków przez pomyłkę jednocześnie odłączył wszyskie cztery reaktory, przez co wywołał automatyczne natychmiastowe unieruchomienie elektrowni, co ukazało mankamenty awaryjnego zaopatrzenia w prąd.

Organizacje ochrony środowiska zaliczają elektrownię Dukovany do najniebezpieczniejszych w Europie. Pracujące tam reaktory, w odróżnieniu od nowoczesnych siłowni, nie mają masywnych obudów bezpieczeństwa z żelbetonu.