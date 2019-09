Awaria pompowni ścieków w Jaworznie. Urzędnicy zapowiadają zmasowane kontrole wszystkich oczyszczalni

Po zrzucie warszawskich ścieków do Wisły, a także ostatniej awarii pompowni ścieków w Jaworznie i w konsekwencji zatruciu rzeki Przemszy, inspektorzy ochrony środowiska mówią dość. Do wszystkich gmin w Polsce dotrą kontrole, sprawdzające stan oczyszczalni oraz dokumenty związane z gospodarką ściekami. Będą milionowe kary dla trucicieli.

To odpowiedź na ostatnią serię awarii w oczyszczalniach ścieków. Po uszkodzeniu kolektora ściekowego w Warszawie 3 mln metrów sześć. ścieków trafiło do Wisły. 4 września po awarii kolektora w Suwałkach nieczystości wlały się do rzeki Czarna Hańcza (woj. podlaskie). Z kolei 14 września pękł zbiornik pompowni ścieków w Jaworznie (woj. śląskie), w efekcie do rzeki Przemszy wlały się nieoczyszczone ścieki komunalne.