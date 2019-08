Awaria w Warszawie. GIOŚ: zagrożenie może występować około miesiąca

Warszawa. Nowe informacje ws. awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Środowiska podaje ilość ścieków zrzuconych do Wisły. Z kolei Główny Inspektorat wskazuje na to, że "zagrożenie może występować około miesiąca".

- Mamy do czynienia z ilością 50 tys. metrów sześciennych, która została wrzucona do rzeki Wisły. To jest bardzo duża ilość nieoczyszczonych ścieków, jaka została jednostkowo wrzucona do rzeki Wisły. Nie stwierdziliśmy, że są wrzucone substancje niebezpieczne. Są to ścieki bytowe, ale wiemy, że one również mogą i stanowią zagrożenie dla ludzi, stąd nasz wniosek, by to miejsce zostało zabezpieczone - poinformował w rozmowie z TVP Info Krzysztof Gołębiewski z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.