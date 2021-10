Awaria Facebooka. Mark Zuckerberg zabrał głos. Jest oficjalny komunikat

Awaria Facebooka i innych serwisów społecznościowych należących do Marka Zuckerberga rozpoczęła się w poniedziałek ok. 17:30 czasu polskiego i dała o sobie znać wielu milionom użytkowników na całym świecie. Głos w tej sprawie zabrał sam twórca Facebooka, który przeprosił za niedogodności spowodowane utrudnionym dostępem do aplikacji.