Awaria elektrowni w Fukushimie. Wybudują tunel, by spuścić do morza skażoną wodę

Ekspert: należy badać owoce morza

Operator elektrowni, firma TEPCO, by zmniejszyć ryzyko skażenia poławianych na okolicznych wodach owoców morza, zdecydował się zbudować specjalny tunel. Będzie on kończył się kilometr od brzegu morza, na obszarze, co do którego nie wydano licencji połowowych.