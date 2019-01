Awantury w domu syna Zenona Martyniuka. Policja podjęła poważne kroki

Kolejne informacje ws. awantur w domu Daniela M. - syna gwiazdy disco polo Zenona Martyniuka. Mężczyzna oskarżany jest o znęcanie się nad ciężarną żoną. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł dziennik "Fakt", wynika, że policja założyła parze Niebieską Kartę.

W ubiegłą niedzielę w domu Daniela M. w Wasilkowie interweniowała policja. - To matka wezwała policję do awantury, jaką jej syn Daniel M. urządził wieczorem w niedzielę 30 grudnia w swoim mieszkaniu w Wasilkowie. Przy podejrzanym znaleziono 3,4 grama konopi. Usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających, teraz czekamy na ekspertyzy chemiczne od biegłych. Za to grozi kara do 3 lat więzienia - poinformował "Fakt" szef Prokuratury Rejonowej w Białymstoku Karol Radziwonowicz.