Awantury ciąg dalszy. "TVP wkracza do obrony"

"A było to tak: wczoraj Wildstein we wstępniaku do programu "O co chodzi" zapowiedział swojego gościa STK Julię Przyłębską arcyzabawnymi słowami: 'najważniejszy autorytet prawny w Polsce'. Wstęp ten stał się wczoraj miniviralem w polskich internetach i kandydatem do cytatu tygodnia (z dużymi szansami na cytat miesiąca), więc i dotarł do Zbigniewa Bońka, który na tłiterze zapytał - zapewne ironicznie - "kto to jest ten gość?". I wtedy do obrony Wildsteina wkroczyli internauci i TVP Info. Internautami tymi są między innymi: CEZARY KRYSZTOPA, PRZEMYSŁAW CZARNEK, OSKAR SZAFAROWICZ, SAMUEL PEREIRA" - czytamy.